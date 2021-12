Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl von 87 Weihnachtsbäumen +++ Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Gleich 87 Nordmanntannen entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von gestern auf heute von einer Verkaufsfläche am Stubbenweg. In der Zeit von 18:15 Uhr bis heute Morgen 9 Uhr müssen diese mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Damit 87 Familien Weihnachten nicht ohne einen Tannenbaum verbringen müssen, sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegengenommen. (1522482)

