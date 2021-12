Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mitarbeiterinnen und Kunden verhindern die Flucht eines Ladendiebes +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 18 Uhr, verstaute ein 63-Jähriger in einem Lebensmitteldiscounter in der Cloppenburger Straße mehrere Lebensmittel in seiner Jackentasche. Auf Ansprache einer Mitarbeiterin versuchte er zu flüchten. Dies konnte durch das Eingreifen der Frau, einer weiteren Mitarbeiterin und zweier Kunden verhindert werden. In der Situation wurden die beiden Mitarbeiterinnen von dem Täter leicht verletzt. Gegen den 63-Jährigen wurden Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. (1520251)

