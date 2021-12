POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Schutt und Müll illegal entsorgt

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Schutt und Müll illegal entsorgt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde durch den Eigentümer eines Waldgrundstücks Am Hornkamp in Rastede eine größere Menge Schutt entdeckt, die dort von einer bislang unbekannten Person unberechtigt abgeladen worden ist. Dies muss laut Aussage des Grundstückeigentümmers zwischen Montag und Mittwoch geschehen sein. Die Straße Am Hornkamp verläuft zwischen dem Hankhauser Weg und der Ringstraße. Der vorgefundene Müll dürfte bei Renovierungsarbeiten angefallen sein. Es handelt sich dabei um alte Teppiche, Kabel, Holzreste und Dämmmaterialien in einer Größenordnung von mehreren Kubikmetern. Aufgrund der Menge muss der Verursacher einen Transporter oder zumindest einen großen Anhänger mitgeführt haben. Seitens der Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas zur Herkunft des Mülls sagen können, oder die das Abladen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/916520 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell