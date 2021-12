Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Warnung vor falschen SMS von vermeintlichen Paketdiensten +++

Oldenburg (ots)

Die Vorweihnachtszeit ist immer eine Hochzeit für den Onlinehandel und gerade in Zeiten von Corona boomt das Geschäft im Internet. Das machen sich leider auch immer häufiger Betrüger zunutze. Diese versenden Fake-SMS mit einem Link über welchen man den Ablageort seines Paketes erfahren oder den Paketversand bestätigen soll. Mit einem Klick auf den Link wird eine Schadsoftware auf das Handy der Opfer eingespielt. Darüber kann das betroffene Handy ferngesteuert werden und die Täter erlangen Zugriff auf alle Daten auf dem Smartphone.

Doch was tun, wenn man eine solche SMS erhält? Die Polizei hat einen einfachen Rat: Löschen Sie die SMS und klicken Sie auf keinen Fall den Link an. Sofern Sie den Link nicht angeklickt haben, besteht keine Gefahr für Ihr Smartphone!

Sollten Sie den Link bereits angeklickt haben und Ihr Handy eine entsprechende Schadsoftware heruntergeladen haben, schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus. So kann es keine Befehle von außen empfangen. Informieren Sie Ihren Mobilfunk-Betreiber und fragen, ob bereits Kosten verursacht wurden. Über den Mobilfunk-Betreiber können Sie auch eine sogenannte Drittanbietersperre einrichten lassen. Erstatten Sie Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle und ändern Sie sicherheitshalber alle Passwörter. Grundsätzlich rät die Polizei zur Nutzung von Zwei-Faktor-Authentifizierungen bei allen Konten, die das Verfahren unterstützen. Dabei wird der Identitätsnachweis mit zwei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Komponenten erbracht, so geben Sie zum Beispiel beim Login Ihren Zugangsnamen und Ihr Passwort ein und bestätigen anschließend Ihren Login noch mit einer SMS oder in einer App des Anbieters.

Lesen Sie sich den Inhalt von SMS oder auch WhatsApp-Nachrichten genau durch und prüfen Sie ihn, damit Sie sicher durch die Vorweihnachtszeit kommen und Betrügern keine Chance geben.

