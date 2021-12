Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Erneuter Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Samstagabend versuchten Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Tegelbusch einzubrechen. Die Täter betraten dabei augenscheinlich nicht das Haus und flüchteten unerkannt. Wir berichteten darüber:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5097026

In der Nacht von Montag auf Dienstag in der Zeit von 17:20 Uhr bis 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter nun erneut gewaltsam ein Fenster desselben Hauses auf. Den Spuren zufolge wurde das Haus durchsucht und eine Garnitur Silberbesteck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Personen, die in der Umgebung in den letzten Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0441-7904115 zu melden. (1508683)

