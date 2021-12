Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an vier Autos +++

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 12:40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an vier Autos. Drei dieser Autos waren an der Alexanderstraße am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung stadteinwärts in der Nähe der Kreuzung Alexanderstraße/Melkbrink/Lambertistraße geparkt. Ein weiterer in der Lambertistraße. In drei Fällen wurde der Spiegel auf der Beifahrerseite beschädigt und insgesamt wurden vier Reifen derart beschädigt, dass sie luftleer waren. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1499055)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell