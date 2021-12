Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 11.12.2021, gegen 11:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn zunächst einen 57-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Mittellinie in Petersfehn unterwegs war. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 57-Jährige aus Bad Zwischenahn bei seiner Fahrt womöglich noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden hat.

Nur wenig später konnten weitere Beamte in Kayhauserfeld bei einem 21-Jährigen Pkw-Fahrer aus Oldenburg Ausfallerscheinungen feststellen, die ebenfalls auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Die Beamten leiteten daher gegen den 21-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und verbrachten ihn zur Dienststelle, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Dabei zeigte sich der Mann zunehmend aggressiver, beleidigte die Beamten und fertigte noch dazu unerlaubt Bild- und Tonaufnahmen von diesen. Auf richterliche Anordnung wurde schließlich sein Mobiltelefon beschlagnahmt und entsprechende Strafanzeigen gegen ihn gefertigt.

Gegen 19:00 Uhr hatten dann noch mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer im Bereich Rostrup einen Rollerfahrer mit auffallend unsicherer Fahrweise bemerkt. Der 46-jährige Fahrzeugführer aus Bad Zwischenahn konnte schließlich auf der Ammerlandstraße in Apen von der Polizei angetroffen werden. Hier versuchte er zunächst sich der Kontrolle durch Flucht entziehen, wobei er jedoch zu Fall kam und sich leicht verletzte. In der Atemluft des 46-Jährigen konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Bei der anschließenden Blutentnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, sodass diese zuletzt nur unter Zwang durchgeführt werden konnte. Gegen den 46-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Sonntag, dem 12.12.2021, gegen 13:25 Uhr machte eine junge Verkehrsteilnehmerin aus Augustfehn die Polizei auf ein Fahrzeug in Edewecht, OT Osterscheps, aufmerksam, welches deutlich erkennbar in Schlangenlinien fuhr. Die nachfolgende Kontrolle des 35-jährigen Fahrzeugführers bestätigte den Verdacht, dass dieser erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Für das gegen ihn eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde dem 35-Jährigen aus dem Raum Edewecht Blut entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell