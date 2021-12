Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Mehrere Autoreifen in Edewecht

Portsloge zerstochen - Polizei sucht mögliche Zeugen +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 11.12.2021 auf den 12.12.2021 kam es in Edewecht, OT Portsloge, zu mehreren Sachbeschädigungen. An insgesamt mehr als 20 Fahrzeugen, die im genannten Tatzeitraum im Schwarzdornweg, Rosmarinweg, Vor den Wiesen, Zur Loge sowie der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte geparkt waren, wurden die Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf über 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell