Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 05.09.2021 - Nachmeldung

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Tödlicher Verkehrsunfall - Brachttal

Am Sonntagmorgen gegen 09.09 kam es zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß mit zwei PKW auf der L 3443 zwischen Brachttal - Udenhain und Hellstein.

Bei dem Unfall wurde die 36 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf aus Brachttal so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle verstarb. Der 19-jährige Fahrer eines VW Golf kam zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Gelnhausen unter der 06051/8270.

Offenbach am Main,05.09.2021, Baum, PvD

