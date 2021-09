Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 3. September 2021

Bereich Offenbach

Nach versuchtem Mord: Radfahrer, Radfahrerin und Joggerin erneut mit Plakataktion als wichtige Zeugen gesucht - bitte melden! - Rödermark/Urberach

(aa) Nach dem versuchten Tötungsdelikt am Ostersamstag, 3. April 2021, gegen 17 Uhr, auf dem Waldweg "Thomashüttenschneise" (wir berichteten) suchen die Ermittler erneut mit einer Plakataktion nach noch drei bislang unbekannten Zeugen. Dabei handelt es sich um einen 60 bis 70 Jahre alten Fahrradfahrer mit lichtem Haar. Er ist etwa 1,80 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Des Weiteren haben sich eine Radfahrerin (über 30 Jahre, sportliche Statur) und eine 40 bis 50 Jahre alte Joggerin noch nicht gemeldet. Diese hatten mit dem 55 und 51 Jahre alten Ehepaar gesprochen und Hilfe geleistet. Die Zeugen hatten das Aufeinandertreffen - die Verletzte blutete am Kopf - offensichtlich als einen Unglücksfall wahrgenommen. Der Beschuldigte soll jedoch bei dem gemeinsamen Fahrradausflug seine Ehefrau angegriffen und verletzt haben. Die Plakate werden ab Montag großflächig in Rödermark/Urberach, Dreieich/Offenthal sowie in Messel angebracht. Mit der erneuten Öffentlichkeitsfahndung bitten die Ermittler nun diese hilfsbereiten Zeugen, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Ein Plakat (Quelle: PP SOH) ist dieser Meldung beigefügt

Offenbach, 03.09.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

