POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 05.09.21

Bereich Main-Kinzig

Mitfahrer bei Traktorfahrt schwer verletzt - Freigericht - Horbach

Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Freigericht mit einem blauen Traktor der Marke Güldener die Dorfstraße in Freigericht Horbach. Einer seiner Mitfahrer, ein 23-jähriger Mann aus Linsengericht, der auf dem linken Notsitz saß, rutschte hierbei vom Sitz und geriet unter das Fahrzeug. Er wurde von den Rettungskräften der Feuerwehr schwer verletzt geborgen und durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt. Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Polizeistation Gelnhausen ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam, für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Straße über eine Stunde gesperrt.

