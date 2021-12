Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei warnt vor Einbrechern in Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet Oldenburg wiederholt zu Einbrüchen in überwiegend hochwertig erscheinende Wohnhäuser. Die Täter suchen sich in der Regel zielgerichtet Häuser aus, in denen die Bewohner nicht anwesend zu sein scheinen.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang die folgenden Hinweise:

Wenn Sie ihr Haus über mehrere Tage verlassen, geben Sie möglichst den Nachbarn Bescheid, damit diese besonders aufmerksam sind.

Lassen Sie Ihr Haus möglichst bewohnt aussehen, indem Sie z.B. Lichter an eine Zeitschaltuhr koppeln.

In den meisten Fällen kundschaften die Täter vorher ihre potentiellen Ziele aus. Sollten Sie in Ihrer Nachbarschaft auf fremde Personen treffen, die sich besonders umschauen oder Fotos fertigen, melden Sie sich bitte unter 0441-790-4115 oder bei jeder Polizeidienststelle.

Darüber hinaus steht Ihnen Carsten Vogt von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland unter 0441-790-4112 für Fragen um den präventiven Einbruchschutz zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell