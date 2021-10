Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Pkw-Diebstahl, Zeugen gesucht -

Diez (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Diebstahl eines Pkw sucht die Polizei Diez etwaige Zeugen oder Hinweisgeber:

Am Samstag (23.10.21) parkte die Geschädigte gegen 08 Uhr ihren Pkw Toyota Yaris mit Diezer Zulassung im Auweg in Diez auf dem öffentlichen Parkplatz. Während sie später Besorgungen mit dem Fahrrad erledigte, lag der Schlüsselbund mit dem Kfz-Schlüssel im Fahrradkörbchen. Am Nachmittag bemerkte sie dann, dass vom Schlüsselbund der Kfz-Schlüssel fehlte. Das Fahrrad selbst befand sich tagsüber sowohl im Bereich der Altstadtstraße als auch in der Pfaffengasse. Am Sonntag (24.10.21) stellte die Frau dann gegen 11 Uhr fest, dass der Pkw nicht mehr auf dem Parkplatz stand und erstattete Strafanzeige. Am Sonntagabend wurde der Pkw gegen 18:50 Uhr in der Adelheidstraße, Ecke Schlossberg aufgefunden. Das Fahrzeug war verschlossen, jedoch wurden diverse Gegenstände entwendet.

