Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung

Montabaur (ots)

Am 23.10.2021 zwischen 20 Uhr und 23:30 Uhr hat sich in der Koblenzer Straße in Hachenburg eine Sachbeschädigung ereignet. Hierbei ist ein Garagentor vermutlich durch grobe Gewalteinwirkung beschädigt worden, sodass äußerlich eine meterlange Delle zu sehen ist. Der entstandene Schaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.

