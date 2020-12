POL-WL: Einbrecher überrascht ++ Winsen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Harburg

Einbrecher überrascht

Am Sonntagabend, gegen 22.40 Uhr, versuchte ein Unbekannter, in ein Nebengebäude auf einem Grundstück an der Elbuferstraße einzubrechen. Der Täter hatte sein Hebelwerkzeug bereits mehrfach angesetzt, als er von einem der Bewohner überrascht wurde. Der Unbekannte flüchtete, ohne Beute gemacht zu haben. Die Fahndung blieb ohne Erfolg.

Winsen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf dem Tönnhäuser Weg kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. Gegen 17:10 Uhr wollte der 52-jährige Fahrer eines Volvo mit seinem Wagen nach links in die Osttangente abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 43-jährigen Frau, die ihm auf dem Tönnhäuser Weg entgegenkam. Bei der Kollision wurden die Golffahrerin, ihr 44-jähriger Beifahrer sowie ein dreijähriges Mädchen leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 52-Jährige alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,39 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

