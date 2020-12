Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Plakatkampagne gegen Taschendiebstähle gestartet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landkreis HarburgLandkreis Harburg (ots)

Taschendiebstähle sind ein bundesweites Dauerphänomen. Gerade in der Vorweihnachtszeit haben die Täter Hochkonjunktur. Das Spektrum reicht dabei vom Diebstahl der Geldbörse aus der mitgeführten Tasche über das Hineingreifen in die im Einkaufswagen abgelegte Tasche bis zum Ausspähen der PIN beim Bezahlen und anschließendem Diebstahl der EC-Karte.

"Mit der heute startenden Plakatkampagne hoffen wir, die Bürgerinnen und Bürger dort zu erreichen, wo die Diebstähle passieren, nämlich beim Einkaufen und Bummeln in den Innenstädten", so Carsten Bünger, Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Harburg. Ab heute werden 1000 Plakate im gesamten Landkreis verteilt. Sie sollen in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen ausgehängt werden.

Die Botschaften sind dabei bewusst mit einem Augenzwinkern formuliert. "Das ist ja eine schöne Bescherung" oder "Lasst uns froh und wachsam sein" sind in den Adventswochen die ersten Slogans, die auf das Phänomen Taschendiebstahl hinweisen. Im kommenden Jahr werden vier weitere Botschaften folgen.

"Im Grunde kennt jeder die wichtigsten Regeln - Wertsachen lieber nah am Körper verstauen, anstatt in der offenen Tasche, Handtaschen vor dem Körper tragen, keine Taschen im Einkaufswagen ablegen. Wir hoffen, dass die Plakate unsere Bürgerinnen und Bürger zur rechten Zeit daran erinnern und so der eine oder andere Taschendiebstahl verhindert werden kann", so Bünger abschließend.

Medienhinweis: Zwei Fotos zur Kampagne sind in der digitalen Pressemappe der PI Harburg zum Download eingestellt. BU: Carsten Bünger beim Aufhängen der ersten Plakate.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell