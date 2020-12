Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfall ++ Seevetal - Tageswohnungseinbrüche

TostedtTostedt (ots)

Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch (2.12.2020), gegen 15:10 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem PKW. Der 78-jährige Fahrer eines VW befuhr die Bahnhofstraße in Richtung B 75, als eine 56-jährige Frau von rechts kommend die Fahrbahn überquerte. Auf der Fahrbahnmitte erfasste der Pkw die Frau. Sie wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei Tostedt bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 zu melden.

Seevetal - Tageswohnungseinbrüche

Am Mittwoch sind in Seevetal zwei Einfamilienhäuser von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 14 und 17:30 Uhr brauchen die Täter in ein Haus an der Straße In de Wieden ein. Kurz nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, lösten sie allerdings die Alarmanlage aus und brachen ihr Vorhaben ab. Beute machten sie keine.

In Eddelsen traf es ein Haus an der Straße Eddelsener Siedlung. Hier hebelten die Täter in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 20:15 Uhr eine rückwärtige Balkonterrassentür auf und durchsuchten das Haus. Sie erbeuteten dabei Mobiltelefone.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell