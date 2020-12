Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versammlungen vor Zentrallager

WenzendorfWenzendorf (ots)

Am 30.11.2020 kam es vor einem Zentrallager an der Walter-Blohm-Straße zu zwei versammlungsrechtlichen Aktionen durch zahlreiche Landwirte. Gegen 15:20 Uhr wurden erstmals mehrere Traktoren vor der Zufahrt des Lagers gemeldet. Die Polizei zählte in der Spitze 35 Traktoren, die sich entlang des Grundstücks versammelt hatten. Während der Aktion kam es immer wieder kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen im Einfahrtsbereich. Der Individualverkehr war kaum beeinträchtigt. Nach mehreren Gesprächen zwischen der Versammlungsleitung und den Verantwortlichen des Standortes endete die Versammlung gegen 19:00 Uhr.

Um 21:30 Uhr erschienen erneut zahlreiche Traktoren vor dem Gelände. Hierbei wurden insgesamt 110 Farhzeuge von der Polizei gezählt. Die Teilnehmer zeigten sich durchweg kooperativ. Erneut wurden mehrere Gespräche zwischen Verantwortlichen des Standortes und der Versammlungsleitung geführt. Ab Mitternacht verließen die Traktoren nach und nach den Bereich wieder.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell