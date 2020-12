POL-WL: Werkzeug und Geräte aus Scheune gestohlen ++ Bahlburg - Einbrecher suchten Einfamilienhaus heim ++ Winsen - Polizei erwischt bekifften E-Scooter-Fahrer

Polizeiinspektion Harburg

Werkzeug und Geräte aus Scheune gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag mehrere Geräte und Werkzeuge aus einer Scheune an der Kakenstorfer Straße gestohlen. Um in die Scheune zu gelangen, zerschnitten die Täter einen Drahtzaun. Ein Motorrad ließen die Diebe auf einem nahen Feld liegen. Mit der restlichen Beute, darunter ein Hochdruckreiniger und Werkzeug, machten sich die Diebe aus dem Staub.

Die Polizei Buchholz bittet um sachdienliche Hinweise. Tel. 04181-2850

Bahlburg - Einbrecher suchten Einfamilienhaus heim

Am Dienstag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 13 und 17:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Sandhöfen ein und erbeuteten dabei einen Möbeltresor. Die Einbrecher hebelten nach mehreren Fehlversuchen an der Terrassentür ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus, wo sie die Räume durchsuchten. Schließlich entkamen sie mit ihrer Beute in unbekannt Richtung. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die zur möglichen Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter Tel. 04181-2850 zu melden.

Winsen - Polizei erwischt bekifften E-Scooter-Fahrer

Gleich drei Strafanzeigen hat sich ein 18-Jähriger Winsen am Dienstag eingehandelt, der bekifft und im Besitz von Marihuana mit seinem nicht versicherten E-Scooter in der Luhestadt unterwegs war.

Beamte der Polizei Winsen kontrollierten ihn und einen weiteren E-Scooter-Fahrer um 15:20 Uhr in der Luhdorfer Straße und stellten zunächst fest, dass an dem Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Außerdem machte der Fahrer einen bekifften Eindruck. Ein Urintest bestätigte die Vermutung der Ermittler. Der 18-jährige Winsener musste die Beamten ins Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes kam Marihuana zum Vorschein, welches er bei sich trug.

Der Winsener muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Ebenfalls am Dienstag zog die Polizei in Neu Wulmstorf und Eckel berauschte Autofahrer aus dem Verkehr. In Neu Wulmstorf war eine 51-jährige Frau mit ihrem Pkw Renault durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Sie pustete 2,44 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. In Rosengarten wurde beim einem 21-jährigen Audifahrer Drogenbeeinflussung festgestellt.

