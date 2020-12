Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw mit Hakenkreuzen beschmiert und in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Neu WulmstorfNeu Wulmstorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (29.11.2020), gegen 0:45 Uhr, meldeten Anwohner in der Bahnhofstraße einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz eines Wohn- und Geschäftshauses. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht werden. Der Seat Leon wurde hauptsächlich im Frontbereich durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Auf dem Fahrzeug fanden sich mehrere Farbschmierereien, darunter auch einige Hakenkreuze. Aufgrund dieses Umstandes hat das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte die Ermittlungen übernommen. Der Pkw wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Gestern wurden bereits zahlreiche Anwohner sowie der Halter, ein libanesischer Staatsangehöriger, befragt. Konkrete Hinweise zur Täterschaft gibt es bislang jedoch nicht.

Zeugen, die am frühen Sonntag, zwischen Mitternacht und 01 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

