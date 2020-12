Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 04.12-06.12.2020

Landkreis HarburgLandkreis Harburg (ots)

1. Buchholz i.d.N. - Aufgesprengter Zigarettenautomat

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Bereich der Straße Heidekamp durch einen Sprengkörper gewaltsam zu öffnen. Zielrichtung dürften die darin befindlichen Zigaretten sowie das Wechselgeld gewesen sein. Ein Öffnen gelang jedoch nicht. In der darauffolgenden Nacht versuchten Diebe erneut den Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Dies missling ebenfalls. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist bislang unbekannt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

2. Buchholz i.d.N. - Einbruch in Supermarkt

Am Samstag, zwischen 12-18 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem rückwärtigen Lager eines Supermarktes in der Hamburger Straße. Hierfür wurde eine Tür in einem Leergutautomatenraum aufgehebelt. Entwendet wurde eine Vielzahl an Zigaretten im Gesamtwert von circa 7500EUR.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

3. Buchholz i.d.N. - Versuchter Einbruch

Am Samstagvormittag, zwischen 10:00 und 11:30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Haus- und Kellertür einer Doppelhaushälfte in der Straße Gehäge aufzuhebeln. Die Hausbewohner sind zu dieser Zeit ortsabwesend. Als ein Aufhebeln misslingt, lässt die Täterschaft von einer weiteren Tatbegehung ab und entfernt sich. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an den Zentralen Kriminaldienst unter der Nummer 04181-2850 zu wenden.

4. Tostedt / Welle - Entwendete E-Bikes

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter gleich mehrere E-Bikes. Hierfür wurden die Schuppen von mehreren Wohnhäusern in der Moorstraße und der Tostedter Straße in Welle teilweise gewaltsam aufgebrochen und die darin befindlichen E-Bikes gestohlen. Insgesamt wurden vier E-Bikes entwendet. Der Gesamtschaden ist bislang unbekannt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei Tostedt unter der Telefonnummer 04182-404270 zu wenden.

5. Winsen (Luhe) / Stelle - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter den neuen Blitzeranhänger des Landkreises Harburg mit Graffiti beschmiert, welcher zur Tatzeit in der Harburger Straße in Stelle stand.

6. Winsen (Luhe) - Brandstiftung

Am frühen Samstagabend wurden im Innenstadtbereich von Winsen (Luhe) durch einen unbekannten männlichen Täter mehrere Mülleimer in Brand gesteckt. Die freiwillige Feuerwehr rückte für Löscharbeiten aus.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten können bei der Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-796-0 mitgeteilt werden.

7. Winsen (Luhe) / Hoopte - Trunkenheitsfahrt

Durch Zeugenhinweise hat die Polizei Winsen einen betrunkenen 59-jähriger Autofahrer mit 1,79 Promille erwischt. Dieser war am frühen Sonntagmorgen in Hoopte unterwegs. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

8. Neu Wulmstorf - Verfolgungsfahrt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein 30-Jähriger Fahrzeugführer aus Buxtehude sich einer Verkehrskontrolle in der Straße Wulmstorfer Wiesen zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung kann der Fahrzeugführer sowie sein 28-Jähriger Beifahrer gestellt werden. Bei dem Fahrer kann ein Promillewert von 1,1 Promille festgestellt werden. Weiterhin ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheins und die Kennzeichen sind zudem gefälscht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und der Führerschein des Fahrzeugführers einbehalten.

