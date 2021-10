Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch am Sportplatz

Kamp-Bornhofen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 21.10.2021, gegen 23:30 Uhr, und Samstag, den 23.10.2021, gegen 10:30 Uhr, wurde versucht in den Verkaufsraum des Sportgeländes in der Rheinuferstraße in Kamp-Bornhofen einzubrechen. Hierbei entstand ein Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder der unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell