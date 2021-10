Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf. Verkehrsdelikt und Körperverletzung am Westbahnhof

Bad Ems (ots)

Bad Ems- Zeugenaufruf

Am 22.10.2021 gegen 22:00 Uhr ereignete sich Vorfall in der Ernst- Born- Straße am Westbahnhof Bad Ems. Hier wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, eine Person von einem PKW erfasst. In diesem Zusammenhang ereignete sich wohl auch eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen. Zeugen, die sachdienliche Angaben über den Vorfall machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Ems zu wenden (02603-9700).

