Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Konz - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am Sonntag, dem 10. Oktober in eine Haus in der Konzer Obermoselstraße ein.

Als die Bewohner gegen 18:15 Uhr in ihr Haus, dass sie gegen 13 Uhr verlassen hatten, zurückkehrten bemerkten Sie, dass ein Fenster geöffnet und diverse Schubladen durchsucht wurden. Der oder die Täter haben sich augenscheinlich durch dieses Fenster Zugang zum Gebäude verschafft und anschließend unter anderem eine Gitarre entwendet.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0651/9779 2290 zu melden.

