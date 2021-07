Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Kleintransporter aufgebrochen, zahlreiche Elektromaschinen entwendet

Wettringen (ots)

Zahlreiche hochwertige Elektromaschinen haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (23.07.21), 14.00 Uhr, und Montag (26.07.21), 08.00 Uhr, aus einem Transporter gestohlen. Der Wagen stand in dem Tatzeitraum an der Mühlenstiege. Der Spurenlage zufolge öffneten die Täter das Schloss der Hintertür mit Gewalt. Anschießend stahlen sie die Maschinen - nach Angaben des Geschädigten fast 30 Stück. Darunter waren Bohrmaschinen, verschiedene Sägen und Schraubwerkzeuge sowie Ladegeräte. Der Gesamtsachschaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Steinfurt nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell