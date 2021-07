Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Zigarettenautomat aufgebrochen, Bargeld und Schachteln entwendet

Hopsten (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (23.07.21), 18.00 Uhr, und Montag (26.07.21), 13.00 Uhr, haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Hauernweg aufgebrochen. Durch gewaltsames Öffnen - die Polizei stellte entsprechende Spuren fest - gelangten sie an das Innere des Automaten. Sie entwendeten Bargeld und Zigarettenschachteln in unbekannter Menge. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es nicht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Ibbenbüren entgegen unter Telefon 05451/ 591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell