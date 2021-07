Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Unbekannte brechen Autos auf, Bargeld, Dokumente und Werkzeuge gestohlen

Kreis Steinfurt (ots)

In den vergangenen Tagen sind an verschiedenen Orten im Kreisgebiet Autos und Transporter durch unbekannte Täter aufgebrochen worden. Ihre Beute: Bargeld, eine Handtasche sowie Werkzeuge.

In Rheine an der Oststraße schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (25.07.21), 21.30 Uhr, und Montag (26.07.21), 06.45 Uhr, die Seitenscheibe eines schwarzen 3er BMWs ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse mit einem höheren Bargeldbetrag und verschiedenen Dokumenten. Täterhinweise liegen nicht vor.

In Burgsteinfurt wurde am Bentheimer Weg ein schwarzer VW Passat auf unbekannten Art und Weise geöffnet. Die Täter gelangten in der Zeit zwischen Samstag (24.07.21), 23.00 Uhr, und Sonntag (25.07.21), 06.30 Uhr, ins Fahrzeuginnere und entwendeten eine schwarze Mappe mit verschiedenen Dokumenten und Unterlagen. Ein Sachschaden konnte nicht festgestellt werden. Täterhinweise gibt es keine.

Zwischen Freitag (23.07.21), 18.00 Uhr, und Samstag (24.07.21), 07.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer Heckklappe in einen Transporter, der in Greven an der Goerdelerstraße geparkt war. Den ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie mehrere Werkzeuge, jeweils im Wert eines dreistelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Und in Ibbenbüren schlugen Unbekannte an der Ecke Goethestraße/Raheneschstraße die Dreieckscheibe eines geparkten roten Ford Focus ein. Dies geschah in Nacht zu Samstag (24.07.21) in der Zeit zwischen 04.30 Uhr und 06.20 Uhr. Entwendet wurde Bargeld aus einer Handtasche, die auf dem Rücksitz lag. Zudem ließen die Täter einen Türöffner mitgehen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht.

Die Polizei nimmt jeweils Zeugenhinweise zu den Autoaufbrüchen und Diebstählen entgegen, in Rheine unter 05971/938-4215, in Steinfurt unter 02551/15-4115, in Greven 02571/928-4455 unter und in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

