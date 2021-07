Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Brand in Wohnung, Feuerwehr rettet Jungen

Hörstel (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Laugenstraße hat es am Samstagnachmittag (24.07.21) gegen 15.52 Uhr gebrannt. Mehrere Zeugen hatten Rauch und Feuer bemerkt und den Notruf abgegeben. Der Brand ist aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Erdgeschoss entstanden, das Rauchgas hat sich dann im gesamten Haus ausgebreitet. Die Feuerwehr, die bereits vor Eintreffen der Polizei mit den Löscharbeiten begonnen hatte, rettete aus dem Obergeschoss einen siebenjährigen Jungen. Dieser wurde leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Wohnhaus ist vorerst ersten Erkenntnissen zufolge nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache beziehungsweise zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

