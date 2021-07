Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Schwerverletzte Radfahrerin nach Kollision mit Reh

Steinfurt (ots)

Am Sonntagmittag (25.07.2021), gegen 13.05 Uhr, wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Steinfurt, Bauernschaft Sellen gerufen. Eine 46jährige Pedelec-Fahrerin aus Steinfurt war mit einem, aus einem Feld plötzlich hervorlaufenden Reh kollidiert und zu Fall gekommen. Die Radfahrerin wurde hierbei schwer verletzte und mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Reh verblieb unverletzt und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden.

