Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnung, Schmuck und Bargeld entwendet

Rheine (ots)

Am Donnerstag (22.07.21) sind unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr auf bisher unbekannte Weise in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Rolinerstraße in Mesum gelangt. Im Erdgeschoss hebelten sie der Spurenlage zufolge an der Eingangstür einer Wohnung und verschafften sich zu Zugang. In der Wohnung durchsuchten sie zahlreiche Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld von bisher unbekannten Wert. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

