Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brennende Mülltonne im Stadtgebiet

Hachenburg - Neumarkt (ots)

Am 22.10.2021 wurde gegen 15:00 Uhr ein brennendes Abfallbehältnis im Stadtgebiet Hachenburg, vor der Westerwaldbank, Nähe des Neumarktes festgestellt. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden, Gefahr für Personen oder angrenzende Objekte bestand augenscheinlich nicht. Zu diesem Zeitpunkt sowie im Vorfeld befanden sich mehrere Personen, welche als Zeugen in Betracht kommen könnten, in Tatortnähe.

Daher bittet die Polizei um die Beantwortung der Frage, wer Personen gesehen hat, die als Verursacher infrage kommen (könnten).

