POL-K: 210510-7-K Erneut drei illegale Rennen in Köln - Polizei beschlagnahmt innerhalb weniger Stunden fünf Führerscheine

Nach drei illegalen Rennen am Sonntagabend (9. Mai) im Kölner Stadtgebiet haben Polizisten innerhalb weniger Stunden zwei Mercedes AMG, einen VW Golf Kombi, einen 3er BMW, ein Trike sowie die Führerscheine der Fahrer (19 bis 32) beschlagnahmt. Bei dem mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Golf-Fahrer (Alter: 32) ordneten die Einsatzkräfte zudem die Entnahme einer Blutprobe an.

Nach Angaben eines Zeugen (52) soll der 32-Jährige gegen 18 Uhr auf der Zoobrücke an einem Rennen ins Linksrheinische mit einem BMW beteiligt gewesen sein. Beide Fahrer sollen mit aufheulenden Motoren stark beschleunigt haben. Polizisten trafen den Golf-Fahrer mit seinem Auto kurz darauf auf der Bundesautobahn 57 an. Die Fahndung nach dem zweiten Beteiligten dauert an.

Gegen 19.15 Uhr meldete ein Zeuge ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen einem 3er BMW und einem Trike auf der Boltensternstraße in Richtung Niehl. Nach aktuellen Erkenntnissen waren der 21-jährige BMW-Fahrer und der Trike-Fahrer (21) samt Sozius (19) in Rennmanier nebeneinander gefahren. Ihnen wird vorgeworfen, bei Geschwindigkeiten von über 100 km/h zu Überholmanövern angesetzt und andere Autofahrer beim Einscheren ausgebremst zu haben. Streifenpolizisten stoppten die Beteiligten und beschlagnahmten auch das Mobiltelefon des Beifahrers, der das Rennen damit gefilmt haben soll.

Bei einem weiteren Kraftfahrzeugrennen auf der Zoobrücke beschleunigten gegen Mitternacht zwei AMG-Fahrer (19,37) nebeneinander fahrend ihre Sportwagen auf über 120 km/h und ließen die Motoren aufheulen. Ein Streifenteam der Wache Niehl stoppte die beiden Kölner in Höhe des Niederländer Ufers. (al/cs)

