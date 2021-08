Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt - Fahrer mit 2,49 Promille unterwegs

Willroth (ots)

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am 31.07.2021 gegen 16 Uhr ein unsicher geführter LKW (3,5 t) gemeldet. Dieser konnte in Willroth einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Außerdem wurde der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

