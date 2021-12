Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannte hebeln Balkontür auf +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung in der Baumgartenstraße auf. Zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens gelangten die Täter so in die Wohnung und entwendeten drei Geldbörsen mit geringen Bargeldsummen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0441-7904115 entgegen. (1512310)

