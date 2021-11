Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Am Nachmittag des 02.11.2021 löste ein verdächtiges Päckchen einen Einsatz von Polizei und der Feuerwehren in Bereich Diez aus.

Diez (ots)

Die Polizei wurde darüber informiert, dass in einer Bundeswehreinrichtung in der Oraniensteiner Straße eine verdächtige Postsendung eingegangen war, weshalb die Poststelle geräumt und Feuerwehren/Polizei den Bereich zunächst weiträumig absperrten. Nach Überprüfung durch Spezialkräfte der Feuerwehr konnte gegen Mitternacht Entwarnung gegeben werden. Von der Postsendung ging keine Gefahr aus, so dass die eingeleiteten Maßnahmen beendet werden konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell