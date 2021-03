Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Süßwarenladen

Karlsruhe (ots)

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht zum Montag in einem orientalischen Süßwarenladen in der Mathystraße, weshalb die Polizei auf der Suche nach Zeugen ist.

Zwischen Sonntag 21 Uhr und Montag 11:30 Uhr gelangte der Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in den Verkaufsraum. Anschließend entwendete er die Registrierkasse, einen Tiefkühlschrank sowie die Überwachungskamera mit Bildschirm. Mit seiner Beute verschwand der Eindringling bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt bittet Zeugen, die in der Nacht auf Montag im Bereich der Mathystraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 0721 6663411 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

