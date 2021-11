Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Streit zwischen Verkehrsteilnehmern in der Straßburger Straße in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Freitag, dem 29.10.2021, kam es gegen 18:10 Uhr in der Straßburger Straße in Koblenz zu Streitigkeiten zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.

Der Fahrer eines silberfarbenen VW Polo soll an der Einmündung zur Neuendorfer Straße in den Gegenverkehr geraten sein, sodass die entgegenkommende Fahrerin ausweichen musste.

Im Anschluss sei es zu gegenseitigen Beleidigungen und dem Zufahren mit dem Auto auf die Personen gekommen.

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0261 103-2910 zu melden.

