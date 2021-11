Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 416

Kobern-Gondorf/Winningen (ots)

Am Montag, dem 1. November, wurde der Polizei Koblenz gegen 02.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 416 zwischen Kobern- Gondorf und Winningen gemeldet. Es seien mehrere Verletzte in einem überschlagenen PKW eingeklemmt. Bei Eintreffen der Streife waren alle Insassen bereits durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet worden. Nach ersten Informationen, dürfte der 21-Jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Untermosel in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben und mit der linksseitigen Schutzplanke kollidiert sein. Der Pkw wurde auf die linke Fahrzeugseite gedreht und kam letztlich auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Fahrer und Mitfahrer erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in Koblenzer Krankenhäuser eingeliefert.

Der Fahrer des Pkw wies alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf und dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügen. Es wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

