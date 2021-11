Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Apen: Dreister Betrüger will Hausnotruf überprüfen+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, 02. November 2021 zwischen 17:00 - 18:00 Uhr, ist es in Apen zu einem dreisten Diebstahl und Betrug zum Nachteil eines 93-jährigen Herren gekommen. Unter dem Vorwand den Hausnotruf überprüfen zu müssen, hat sich eine männliche Person den Zugang zur Wohnung des älteren Herren verschafft. In der Wohnung konnte er sich frei bewegen, so dass der Betrüger in den Besitz der Debitkarte gelangt ist. Durch sein sicheres Auftreten und eine geschickte Gesprächsführung brachte er sein Opfer dazu, ihm sogar die "PIN" zu verraten. Anschließend hob der Täter am Geldautomaten 2 x 1.000 Euro vom Konto des Opfers ab. Im gleichen Tatzeitraum ist es zu einem weiteren Betrugsversuch gekommen. Hier gab sich die gesuchte Person auch als Mitarbeiter eines Rettungsdienstes aus und wollte ebenfalls den Hausnotruf überprüfen. Die 83-jährige Dame ließ den Täter ebenfalls in ihre Wohnung. Verweigerte aber die persönlichen Angaben zu Kontonummer, PIN und Arbeitszeiten des Pflegepersonals. Hier blieb es glücklicherweise beim Betrugsversuch. Die Taten haben sich in Apen im Bereich Nordstraße - Osterende ereignet. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder sogar selbst betroffen ist möge sich bitte unter der Telefonnummer 04489/93588-0 mit den Ermittlern der Polizei Apen in Verbindung setzen.

