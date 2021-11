Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei kontrolliert Fahrräder von Kindern und Jugendlichen +++

Oldenburg (ots)

In den kommenden Wochen wird die Polizei Oldenburg verstärkt die Fahrräder von Schülerinnen und Schülern in den Fokus nehmen. Dazu werden die Beamtinnen und Beamten der Citywache in der Zeit zwischen dem 8. und 22. November 2021 im Umfeld der Schulen im Innenstadtbereich (Altes Gymnasium, Cäcilienschule, Herbartgymnasium, Liebfrauenschule sowie Wallschule) stichprobenartig Fahrradkontrollen durchführen.

Die Kontrollen werden in erster Linie einen präventiven Charakter haben. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist die Sichtbarkeit von Radfahrenden wichtig und kann vor Unfällen schützen. Eine funktionierende Beleuchtung sowie vorschriftsmäßig angebrachte Reflektoren an den Fahrrädern können eine Lebensversicherung sein.

Bei den Kontrollen wird es daher nicht um die Erhebung von Buß- oder Verwarngeldern gehen, sondern vielmehr um die Sicherheit im Straßenverkehr. Die Beamten verfolgen dabei das Ziel, dass die betroffenen Schüler*innen oder ihre Erziehungsberechtigten die Räder auf Vordermann bringen.

Wenn an einem kontrollierten Rad Mängel festgestellt werden, stellt die Polizei dem Kind zunächst eine Mängelmeldung aus. Das reparierte Fahrrad kann dann nach einer gewissen Zeit bei der Polizei vorgeführt werden.

Über die geplanten Kontrollaktionen sind die Schulen vorab in Kenntnis gesetzt worden. Noch vor Beginn der Kontrollen werden die Schülerinnen und Schüler über die Maßnahmen informiert und haben daher noch Gelegenheit, ihre Räder zu überprüfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell