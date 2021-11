Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Männer versuchen Diesel aus Tank abzuzapfen +++

Oldenburg (ots)

Am 01.11.2021, i.d.Z. von ca. 19:50 bis 20:30 Uhr haben drei bislang unbekannte Männer versucht, mindestens sechs mitgebrachte 30-Liter-Kanister mit Diesel aus einem Tank eines landwirtschaftlichen Betriebes in Westerstede/ OT Lindern, Hochtanger Weg, zu befüllen. Die Männer wurden durch eine Anwohnerin entdeckt und flüchteten zunächst zu Fuß. Die Kanister ließen sie zurück. Vermutlich sind die Männer anschließend mit unbekannten Fahrzeugen geflüchtet. Die Männer waren dunkel gekleidet; ein Täter trug ein helles Langarmshirt. Wer kann Angaben zu den Tätern und/oder zu den Fahrzeugen der Männer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Westerstede (04488/833-115). 1315453

