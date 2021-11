Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede/Ocholt: Einbruch in Gartenhütte +++

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 01.11.21, in der Zeit von 00:00 bis 08:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Gartenhütte in Ocholt, Börns Wiek, eingebrochen. Nachdem sie ein Vorhängeschloss aufgebrochen hatten, entwendeten die Täter diverse Baumaschinen und Werkzeuge (Bohrhammer, Bohrmaschine, Kreissäge, Schleifwerkzeug, Stichsäge usw.). Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 3000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruch beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

