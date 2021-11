Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kind findet Weltkriegsgranate - Kita-Gelände wird überprüft +++

Oldenburg (ots)

Beim Spielen auf dem Außengelände der Kita An der Beverbäke hat ein Kind offenbar eine aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Handgranate im Sand entdeckt und mit nach Hause genommen. Der Vater des fünfjährigen Jungen hatte sich am Freitag gegen 18 Uhr bei der Polizei am Friedhofsweg gemeldet und den Fund mitgeteilt.

Kurz nach Entdeckung hatte der Vater des Kindes den Gegenstand auf einem leerstehenden Grundstück in der Nähe seines Wohnhauses abgelegt. Die Beamten überprüften die mutmaßliche Granate umgehend und nahmen Kontakt zum Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMB) auf, der die Granate inzwischen zur Entsorgung abgeholt hat.

Die Stadt Oldenburg hat eine Fachfirma mit der Sondierung des Kita-Grundstücks beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell