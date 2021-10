Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Einfamilienhäuser +++

Oldenburg (ots)

Offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag (Tatzeit nach Zeugenangaben zwischen 16 und 11.30 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Westerholtsweg ein, nachdem sie eine Terassentür aufgehebelt und beschädigt hatten. Auf der Suche nach Wertsachen öffneten die Diebe Schranktüren und Schubladen und durchwühlten mehrere Räume. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Etwa im selben Tatzeitraum (17 bis 11 Uhr) hebelten unbekannte Einbrecher die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus am Bultenweg auf. Auch in diesem Fall wurde das Mobiliar im gesamten Haus durchwühlt. Die Täter entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen der Einbrüche um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (1287069, 1287385)

