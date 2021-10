Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede - Ankündigung Beleuchtungskontrollen ++

Oldenburg (ots)

Sicher durch die dunkle Jahreszeit - das ist das Anliegen der Westersteder Polizei, die aus diesem Grund in der kommenden Woche, vom 01.11.2021 bis 07.11.2021, in den Gemeinden Apen und Westerstede verstärkt Beleuchtungskontrollen durchführen wird. Nach der Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit ist es nicht nur früher dunkel. Im Herbst sorgen Regen und Nebel zusätzlich für schlechtere Sichtverhältnisse. Daher ist es in der "dunklen Jahreszeit" umso wichtiger, als Verkehrsteilnehmer gut zu sehen und gut gesehen zu werden. Als Fahrzeugführer sollten Sie daher darauf achten, dass Ihre Beleuchtung fehlerfrei funktioniert und Schmutz oder Anbauteile ihre Wirkung nicht beeinträchtigen. Dies gilt für Auto-, Motor- und Fahrradfahrer in gleicher Weise. Die Scheinwerfer und Rückleuchten sorgen nicht nur dafür, dass Sie erkennen, was auf Sie zukommt. Genauso wichtig ist Ihre Erkennbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei rät daher zur rechtzeitigen und regelmäßigen Beleuchtungskontrolle. Nutzen Sie die Angebote von Werkstätten und Automobil-/Fahrradclubs zur Beleuchtungsprüfung, damit Sie sicher in die dunkle Jahreszeit starten können. Regelmäßige Kontrollen vor Fahrtbeginn stellen zudem sicher, dass Sie erkennbar bleiben. Für Zweiradfahrer und Fußgänger (inklusive ihrer vierbeinigen Freunde) können zudem reflektierende (Warn-)Westen oder Leuchtbänder zu einer Lebensversicherung werden. Dunkle Oberbekleidung ohne Reflektoren kann zu sehr später Erkennbarkeit führen und somit das Unfallrisiko mit möglicherweise gravierenden Folgen erhöhen. Im Übrigen sind Sicherheitswesten mit dem Logo "Sicher unterwegs im Landkreis Ammerland" auch auf der Polizeiwache in Westerstede kostenlos erhältlich.

