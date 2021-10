Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Firmengebäude und Wohnhäuser +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Oldenburger Polizei eine Reihe von Einbrüchen in Wohn- und Geschäftshäuser:

Zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Montagmorgen gegen 7.30 Uhr schlugen unbekannte Täter ein rückwertig gelegenes Fenster einer Firma an der Bremer Heerstraße ein. Im Gebäude brachen die Diebe eine Tür auf und durchwühlten mehrere Büros. Aus einer Trinkgeldkasse entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag.

Im Laufe der letzten Woche (Tatzeit zwischen dem 18. und dem 25. Oktober) öffneten Unbekannte gewaltsam das Schloss eines Baucontainers an der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße. Aus dem Container entwendeten die Diebe 50 Solarmodule im Gesamtwert von etwa 6000 Euro. Die Täter flüchteten unerkannt.

Am gestrigen Montag in der Zeit zwischen 10 und 17.30 Uhr verschafften sich Einbrecher auf ungeklärte Weise Zutritt in eine Erdgeschosswohnung am Schulweg. Aus einer Schatulle im Schlafzimmer stahlen die Unbekannten Bargeld in Höhe von 1400 Euro.

Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten Unbekannte am Montag zwischen 18 und 20.30 Uhr ins Innere eines Einfamilienhauses am Ehrenpreisweg. Die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten Silberschmuck.

Zeugen der Einbrüche werden um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gebeten.

(1279626, 1282456, 1283734, 1284010)

