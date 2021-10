Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung der Polizei Bad Zwischenahn++ ++Verkehrsunfallflucht in Rostrup++

Oldenburg (ots)

Am 25.10.2021, gegen 14:50 Uhr, kam es im Bereich der Gemeinde Bad Zwischenahn, Gemeindeteil Rostrup, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Elmendorfer Straße, Höhe Hausnummer 5, fuhr ein schwarzer Kleinwagen von dem Grundstück in den fließenden Verkehr ein. Dabei streifte er mit seinem PKW den ordnungsgemäß zum Parken abgestellten PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer des schwarzen Kleinwagens in Richtung Elmendorf, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die diesen Unfall bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn, unter 04403/927-0, zu melden.

