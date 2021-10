Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung in Edewecht gesucht

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 23.10.21, kam es um 21:05 Uhr in Edewecht, auf der Westerschepser Straße zu Straßenverkehrsgefährdungen. Ein Autofahrer beobachtete einen vor ihm in Richtung Edewecht fahrenden PKW, der deutliche Schlangenlinien fuhr. In Höhe der Straße Flaßkamp geriet der PKW auf die Gegenfahrbahn. Ein aus Richtung Edewecht kommender PKW musste auf den Grünstreifen ausweichen. An der Kreuzung Schepser Damm/ Hauptstraße fuhr der PKW dann in die Kreuzung ein, ohne auf den auf der Hauptstraße fahrenden vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Ein aus Ederwechterdamm in Richtung Ortsmitte kommender PKW musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der PKW-Fahrer konnte kurze Zeit später von der Polizei gestoppt werden. Er gab an, übermüdet gewesen zu sein. Eine Alkohol- oder andere Beeinflussung des Verkehrsteilnehmers wurde nicht festgestellt. Die Polizei sucht nun die beiden Autofahrer, die ausweichen bzw. abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Telefonnummer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

