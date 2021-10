Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizeiberatung zum Tag des Einbruchschutzes - Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit +++

Oldenburg (ots)

Zum bundesweiten Tag des Einbruchschutzes am kommenden Sonntag (31. Oktober 2021) informiert die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland wieder an mehreren Terminen umfassend über Maßnahmen zum Thema Einbruchsprävention. Dazu ist das Präventionsteam der Polizei mit Infoständen im Zuständigkeitsgebiet der Inspektion unterwegs.

Der "Tag des Einbruchschutzes" ist ein wichtiger Bestandteil der Kampagne "K-EINBRUCH". Die Kampagne wurde im Jahr 2012 ins Leben gerufen, um insbesondere in der dunklen Jahreszeit auf die erhöhte Gefahr von Wohnungs- und Geschäftseinbrüchen aufmerksam zu machen. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" findet der Tag des Einbruchschutzes jährlich am Termin der Zeitumstellung statt, wenn die mitteleuropäische Sommerzeit endet. Die dadurch gewonnene zusätzliche Stunde sollen die Bürgerinnen und Bürger nutzen, sich über Einbruchschutz zu informieren und darüber nachzudenken, wie sie die Sicherheitsempfehlungen in ihrem Alltag umsetzen können. Mit dem Tag des Einbruchschutzes machen sowohl die örtlichen Polizeidienststellen als auch die Partner der Kampagne mit vielen Aktionen und Informationsveranstaltungen auf die hohe Zahl der Wohnungseinbrüche aufmerksam.

Mit ihren Informationsständen sind die Präventionsteams der Polizei in den kommenden Tagen auf Wochenmärkten und in Fußgängerzonen sowohl in der Stadt Oldenburg als auch im Landkreis Ammerland vertreten. Die Beamtinnen und Beamten beraten unter anderem darüber, welche Sicherungsmöglichkeiten sinnvoll sind, welches Verhalten vor ungebetenen Gäste schützen kann oder wann eine staatliche Förderung von Einbruchschutz möglich ist.

Neben dem Thema Einbruchschutz bietet die Polizei im Rahmen ihrer Informationsveranstaltungen Beratungen zum Thema Verkehrssicherheit an. Auch hierbei birgt die dunkle Jahreszeit besondere Gefahren: Bei schlechten Sichtverhältnissen ist es wichtig, erkennbar zu sein, insbesondere als Fußgänger oder Zweiradfahrer. Sicherheit hängt ganz wesentlich von der Sichtbarkeit ab. Aus diesem Grund wurden seit 2018 Sicherheitswesten verteilt, die unter anderem von der Verkehrswacht Ammerland e.V. und dem Landkreis Ammerland finanziert wurden. An den Infoständen der Polizei in den Gemeinden des Landkreises Ammerland sollen auch in diesem Jahr die gelben Westen mit den reflektierenden Aufnähern verteilt werden. Dazu stehen etwa 2000 Exemplare zur Verfügung.

An folgenden Terminen können die Infostände der Polizei besucht werden:

Freitag, 29. Oktober 2021, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Westerstede

Samstag, 30. Oktober 2021, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Bad Zwischenahn

Donnerstag, 4. November, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt auf dem Pferdemarkt Oldenburg

Freitag, 5. November 2021, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Rastede

Sonntag, 7. November 2021, 10 bis 17 Uhr, Oldenburger Grünkohlsonntag, Lefferseck

Auch außerhalb der genannten Termine steht das Präventionsteam der Polizeiinspektion für Fragen rund um Einbruchschutz und Verkehrssicherheit zur Verfügung. Die Mailadresse lautet praevention@pi-ol.polizei.niedersachsen.de .

Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Internetseiten: https://www.k-einbruch.de/ https://www.polizei-beratung.de/

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell