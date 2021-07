Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Opelfahrerin flüchtet nach nächtlichem Verkehrsunfall

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (12.07.) gegen 03:15 Uhr ist es an der Einmündung Buchholzstraße / Am Wapelsberg in Paffrath zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem das stark beschädigte Verursacherfahrzeug flüchtete.

Anwohner hatten die Polizei alarmiert, da sie von einem lauten Knallgeräusch aus dem Schlaf gerissen wurden. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie, wie ein Kleinwagen mit schleifenden Fahrzeugteilen und aufheulendem Motor in Richtung Paffrather Straße flüchtete. Am Fahrbahnrand stand ein geparkter Peugeot, der offenbar vom Kleinwagen gerammt wurde.

Wenig später kam der stark beschädigte Opel einer Zeugin entgegen, die sich auch einen Teil des Kennzeichens merken konnte und die Polizei auf den Opel hinwies.

Im Verlauf der Fahndung wurde der gesuchte Opel auf der B 506 angetroffen. Die Fahrerin, eine 20-jährige Gladbacherin, räumte ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und unter Alkoholeinfluss zu stehen. Ein Atemalkoholvortest ergab über 1,6 Promille.

Die Unfallfahrerin musste die Polizisten zu einem Krankenhaus begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Sachschaden an den beiden Pkw wurde auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

Da die Fahrzeughalterin nichts von der Fahrt wusste und die Fahrerin den Wagen unberechtigt genutzt hat, kam auch noch der Straftatbestand des unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen hinzu. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell